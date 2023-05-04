Маркетплейс "Деметра-Холдинга" в 2022 году увеличил выручку в 2,6 раза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ООО "Поле", развивающее маркетплейс "Деметра-Холдинга" поле.рф, в 2022 году увеличило выручку в 2,6 раза, до 2,66 млн рублей против 1,02 млн рублей в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Чистый убыток компании вырос до 294,7 млн рублей с 214,8 млн рублей годом ранее (в 1,37 раза).

Маркетплейс поле.рф был создан в 2021 году на паритетных началах "Деметра-Холдингом" и венчурной инвестиционной компанией "Джи ай инвест", бенефициаром которой является бывший CEO "ФосАгро" Андрей Гурьев. В ноябре 2022 года "Джи ай инвест" вышла из этого проекта.

Поле.рф – транзакционный маркетплейс полного цикла, где в режиме одного окна фермеру доступны такие сервисы, как продажа урожая, покупка любых сельскохозяйственных товаров (семена, удобрения, средства защиты растений, техника и запчасти), получение финансирования на любые нужды, доступ к отраслевой аналитике и другие агросервисы. Взаимодействие между фермером и партнером происходит полностью в онлайн-режиме.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы – "Новороссийский зерновой терминал" (100%), "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и более 75% доли Smartseeds – цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме того, он владеет 100% акций зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.

Владельцами холдинга являются ВТБ (45%), компании "Гранум" (27,5%), "Валиансия" (16,71%), "СПН" (10,78%, Marathon Group Александра Винокурова).