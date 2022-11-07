"Деметра-Холдинг" консолидировал маркетплейс для агробизнеса

Из проекта вышла венчурная компания Андрея Гурьева

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Венчурная инвестиционная компания "Джи ай инвест", бенефициаром которой является CEO "ФосАгро" Андрей Гурьев, вышла из состава участников ООО "ДД Инвест" (реализует проект Поле.рф), следует из данных ЕГРЮЛ.

Теперь единственный владелец ООО "ДД Инвест" - "Деметра-Холдинг" (через ООО "Сельскохозяйственная ЦЕС"). Ранее холдинг владел 50% маркетплейса на паритетных началах с "Джи ай инвест". Проект был запущен в июле 2021 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Деметра-Холдинга", изменения в акционерной структуре не влияют на работу маркетплейса.

"Все услуги для клиентов предоставляются в полном объеме, ассортимент товаров остается прежним. Поле.рф развивается как независимый агромаркетплейс. В планах - дальнейшее развитие платформы и расширение линейки товаров и услуг в соответствии с потребностями рынка", - заявили в "Деметре".

Консолидацию маркетплейса в холдинге считают логичным шагом. "Компания уже владеет цифровой логистической платформой Smartseeds, с помощью которой можно организовать полный цикл автоперевозки сельскохозяйственных грузов. Поле.рф и Smartseeds - взаимосвязанные цифровые решения для сельхозпроизводителей: на аграрном маркетплейсе представлен весь комплекс сельскохозяйственных товаров и финансовых продуктов, доступны различные агросервисы и аналитика отрасли, а логистическая платформа позволяет перевезти собранные зерновые культуры", - пояснили в пресс-службе, отметив, что эти решения "являются основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы "Деметра диджитал", которая закроет все потребности сельхозпроизводителей в товарах и услугах".

На сегодняшний день Поле.рф - единственный в России транзакционный маркетплейс полного цикла, где в режиме одного окна фермеру доступны такие сервисы, как продажа урожая, покупка любых сельскохозяйственных товаров (семена, удобрения, средства защиты растений, техника и запчасти), получение финансирования на любые нужды, доступ к отраслевой аналитике и другие агросервисы. Всё взаимодействие между фермером и партнером происходит полностью в онлайн-режиме.

Платформа Smartseeds решает проблему логистики. Она разработана по модели Uber for X специально для автоматизации перевозок в сельском хозяйстве с использованием полного цикла юридически значимого электронного документооборота. В Smartseeds также реализована функция электронной очереди, которая позволяет управлять потоком машин на погрузку и выгрузку, следить за транспортом на пути к терминалам и оптимизировать время разгрузки. Летом 2022 года платформа внедрила услугу по организации автотранспорта для уборочной компании. Сервис предоставляет digital-инструменты для обеспечения уборки и перевозки зерна с поля до места временного хранения и элеватора - перевозки "поле-ток", "поле-элеватор" и "поле-ток-элеватор".

В состав "Деметра-Холдинга" входят зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в "Объединенной зерновой компании", 100% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - "Русагротранс", а также более 75% доли ГК Smartseeds, 100% маркетплейса для аграрного бизнеса Поле.рф.

Компания также владеет 100% акций "Деметра Трейдинг" (входит в топ-3 экспортеров зерна России) и двумя элеваторами - "Ипатовский комбинат хлебопродуктов" и "Октябрьский элеватор". Владельцами холдинга являются ВТБ (45%), компании "Гранум" (27,5%), "Валиансия" (16,71%), "СПН" (10,78%, Marathon Group Александра Винокурова).