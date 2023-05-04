Marathon Oil сократила квартальную чистую прибыль в три раза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2023 года американская нефтяная компания Marathon Oil втрое сократила чистую прибыль, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $417 млн, или $0,66 на акцию, против $1,3 млрд, или $1,78 на акцию, годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль составила $420 млн, или $0,67 в расчете на акцию, против $749 млн, или $1,02 на акцию, годом ранее.

Выручка компании уменьшилась до $1,68 млрд по сравнению с $1,753 млрд за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль в $0,58 на акцию при выручке на уровне $1,62 млрд.

В сообщении компании говорится, что она вернула акционерам $397 млн в первом квартале, включая обратный выкуп акций на сумму $334 млн и дивиденды в размере $63 млн.

Капитализация Marathon Oil с начала текущего года уменьшилась на 17,7% и составляет $14,32 млрд.