Marathon Oil снизила квартальную чистую прибыль на 24%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская нефтяная Marathon Oil в четвертом квартале 2023 года сократила чистую прибыль на 24%, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $397 млн, или $0,68 на акцию, против $525 млн, или $0,82 на акцию, годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль составила $406 млн, или $0,69 в расчете на акцию, против $563 млн, или $0,88 на акцию, годом ранее.

Выручка компании уменьшилась до $1,691 млрд по сравнению с $1,733 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,63 на акцию при выручке на уровне $1,66 млрд.

Marathon Oil вернула акционерам $417 млн в четвертом квартале, включая обратный выкуп акций на сумму $352 млн.