Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Производитель чипов Infineon во II финквартале увеличил чистую прибыль и выручку лучше прогноза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, во втором квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 13%, выручку - на 4%, что оказалось лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 826 млн евро против 728 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла до 4,119 млрд евро по сравнению с 3,951 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый компанией показатель (сопоставим со скорректированной EBIT), повысился до 1,18 млрд евро с 1,11 млрд евро годом ранее, рентабельность по нему составила 28,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Infineon на уровне 4,03 млрд евро, чистую прибыль - 712,7 млн евро. Сама компания прогнозировала выручку в районе около 3,9 млрд евро и рентабельность по своему аналогу скорректированной EBIT примерно 25%.

Infineon в третьем финквартале планирует получить выручку порядка 4 млрд евро, рентабельность - около 26%.

В целом по итогам 2023 фингода компания ожидает выручку в районе 16,2 млрд евро плюс/минус 300 млн евро (по сравнению с прежней оценкой в 15,5 млрд евро плюс/минус 500 млн евро). Прогноз рентабельности был повышен до 27% с 25%.

Котировки акций Infineon снижаются на 3% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 13,8% (до 43,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 12,7%.

Infineon Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ferrari увеличила чистую прибыль на 24% в I квартале, выручку - на 20%

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая сократятся в 1,9 раза

Продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая сократятся в 1,9 раза

В Shell заявили, что компания не получила средств за долю в "Сахалине-2"

Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });