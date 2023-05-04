Производитель чипов Infineon во II финквартале увеличил чистую прибыль и выручку лучше прогноза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, во втором квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 13%, выручку - на 4%, что оказалось лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 826 млн евро против 728 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла до 4,119 млрд евро по сравнению с 3,951 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый компанией показатель (сопоставим со скорректированной EBIT), повысился до 1,18 млрд евро с 1,11 млрд евро годом ранее, рентабельность по нему составила 28,6%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Infineon на уровне 4,03 млрд евро, чистую прибыль - 712,7 млн евро. Сама компания прогнозировала выручку в районе около 3,9 млрд евро и рентабельность по своему аналогу скорректированной EBIT примерно 25%.

Infineon в третьем финквартале планирует получить выручку порядка 4 млрд евро, рентабельность - около 26%.

В целом по итогам 2023 фингода компания ожидает выручку в районе 16,2 млрд евро плюс/минус 300 млн евро (по сравнению с прежней оценкой в 15,5 млрд евро плюс/минус 500 млн евро). Прогноз рентабельности был повышен до 27% с 25%.

Котировки акций Infineon снижаются на 3% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 13,8% (до 43,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 12,7%.