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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Продажи чипов в мире в I квартале упали на 21,3%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в первом квартале снизились на 21,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составили $119,5 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с четвертым кварталом 2022 года показатель уменьшился на 8,7%.

В том числе в марте реализация чипов в мире составила $39,83 млрд, что на 21,2% ниже показателя за тот же месяц годом ранее. Между тем относительно февраля продажи выросли на 0,3%.

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"Продажи полупроводников продолжали снижаться в первом квартале из-за цикличности рынка и неблагоприятных макроэкономических факторов, - отмечает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Но в марте продажи в помесячном сравнении выросли впервые почти за год, что вселяет оптимизм в отношении восстановления в ближайшие месяцы".

Продажи в Северной и Южной Америке в марте сократились на 16,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 0,7%, в Китае - на 34,1%, в Японии - на 1,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 22,2%.

Реализация относительно февраля снизилась в Северной и Южной Америке на 3,5%, в Японии - на 1,1%. При этом продажи в Европе выросли на 2,7%, в КНР - на 1,2%, в АТР - на 2,6%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

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