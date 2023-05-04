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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Медиахолдинг Paramount завершил I квартал с чистым убытком

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Медиахолдинг Paramount Global, который ранее назывался ViacomCBS Inc., завершил первый квартал с чистым убытком, а также объявил о резком сокращении дивидендов.

Чистый убыток компании в январе-марте составил $1,1 млрд, или $1,74 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $433 млн, или $0,64 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль уменьшилась до 9 центов на акцию с 60 центов.

Выручка опустилась до $7,27 млрд с $7,33 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 17 центов на акцию при выручке в $7,41 млрд.

Число подписчиков в минувшем квартале увеличилось на 4,1 млн и достигло 60 млн человек.

Paramount заявила о снижении квартальных дивидендов до 5 центов на акцию с 24 центов в рамках обновленной дивидендной политики.

Котировки акций компании падают на 25% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация медиахолдинга выросла на 1,7% (до $15 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 14,1%.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.

Paramount ViacomCBS США
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