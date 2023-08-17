Paramount Global отказался от продажи доли в BET Media Group

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global отказался от продажи мажоритарной доли в BET Media Group, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Paramount 16 августа уведомил потенциальных покупателей о решении прекратить процесс продажи, поскольку сделка не позволит значительно снизить его долговую нагрузку.

Первоначальный круг претендентов на покупку доли включал легенду баскетбола Шакила О'Нила, объединившего силы с телепродюсером Кеньей Беррисом, рэпером 50 Cent и фирмой Group Black.

Также в число возможных покупателей входили предприниматель Байрон Аллен, актер и продюсер Тайлер Перри, которого поддерживал фонд прямых инвестиций Ariel Alternatives, и музыкальный продюсер и исполнитель Шон Комбс (Diddy), заручившийся поддержкой инвесткомпании HarbourView Equity Partners.

По данным ряда источников газеты, предлагавшиеся за долю суммы варьировались от порядка $2 млрд до примерно $3 млрд.

BET Media Group принадлежат кабельные телеканалы VH1 и BET, а также стриминговый сервис BET+.