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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Цена на золото приближается к рекорду на опасениях по поводу глобальной экономики

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на золото активно растут в четверг и приближаются к историческому максимуму на итогах майского заседания Федрезерва и опасениях по поводу мировой экономики.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 18:36 по московскому времени поднялись на 1,1%, до $2059 за тройскую унцию.

Исторический рекорд на закрытие торгов был установлен 6 августа 2020 года и составляет $2069,40 за унцию, по данным Dow Jones Market Data.

"Ряд экономических опасений, снижение доходности гособлигаций США и слабый доллар позволили золоту снова засиять", - сказал старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Поддержку золоту также оказал тот факт, что Федеральная резервная система (ФРС) убрала слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики из пресс-релиза по итогам майского заседания.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

"Важно не недооценивать Федрезерв, поскольку он может довольно быстро изменить свою риторику и сделает это, если инфляция не замедлится", - отметил инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

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