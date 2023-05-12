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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Аналитики ждут, что проблемы с потолком госдолга США поддержат котировки золота

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Растущие опасения по поводу потолка госдолга США и ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы окажут поддержку золоту, полагают аналитики RBC Capital Markets.

Намечавшиеся на 12 мая переговоры лидеров Конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии сторон. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что это "не следует расценивать" как провал переговоров.

"Даже с учетом предположения, что сделка рано или поздно будет достигнута, мы не исключаем вероятность паники на финансовом рынке по мере приближения дедлайна, - написал стратег RBC Capital Markets Кристофер Луни. - Мы полагаем, что золото является лучшим инструментом для хеджирования в краткосрочной перспективе".

Помимо ситуации с госдолгом и надежд на то, что Федрезерв приближается к концу цикла повышения процентных ставок, спрос на золото поддерживает еще целый ряд факторов, отмечают аналитики ANZ Banking Group Ltd. Сони Кумари и Дэниэл Хайнс. В их числе - геополитические риски, опасения по поводу состояния банковского сектора США, а также замедление роста мировой экономики.

Под воздействием этих факторов биржевые фонды, ориентированные на золото, будут отмечать приток средств до конца года, полагают аналитики ANZ.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 11:07 по Москве понизились на 0,33%, до $2013,8 за тройскую унцию. С начала года цена выросла на 8,2%.

США Конгресс RBC Capital Markets Comex ANZ
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