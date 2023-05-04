EBITDA "Мечела" в 2022 году выросла на 5% до $1,8 млрд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - EBITDA "Мечела" за 2022 год выросла на 5% и составила около $1,8 млрд, оценивают аналитики "БКС Мир инвестиций", основываясь на отчетности крупнейших компаний группы по РСБУ.

Исторически прибыль от продаж по РСБУ крупнейших компаний группы "Мечел" покрывала 85% и более показателя EBITDA компании по МСФО, поясняют они. В абсолютном выражении разрыв между этими двумя показателями составлял $220-330 млн.

Чистая прибыль группы "Мечел" за прошлый год оценивается в $1,1 млрд.

Чистый долг компании в 2022 году должен был упасть на $0,9 млрд или на 26% – до $2,6 млрд, подсчитали аналитики.

"Принимая во внимание более слабый рубль в 2023 году и рост объемов продаж угля и стали, а также подкрепленный отчетностью по РСБУ прогноз на 2022 г., мы подтверждаем прогноз прибыли на 2023 год в размере $1,6 млрд", - говорится в обзоре "БКС МИ".

"Согласно нашим расчетам, рекордная прибыль в 2023 году позволит компании сократить долг вдвое уже в 2023 г. и свести его к нулю к концу 2024 г., тогда как в 2020-21 гг. долг превышал $3,5 млрд, а в 2018-19 гг. - достигал $6 млрд. Таким образом, резко сократившийся чистый долг и расходы на его обслуживание больше не должны давить на оценку "Мечела", - отмечают аналитики, подтверждая рекомендацию "покупать" по бумагам "Мечела" с потенциалом в течение 12 месяцев до 650 руб. за акцию (+262%).

Ранее аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивали, что "Мечел" сможет полностью погасить долг в 2025 году при сохранении повышенных цен на коксующийся уголь. Однако, по их мнению, компания не будет выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год: исходя из отчетности по РСБУ у "Мечела" недостаточно стоимости чистых активов для выплаты держателям "префов" 20% чистой прибыли по МСФО в соответствии с уставом.

"Мечел" не публиковал консолидированную отчетность за 2022 год.

Чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов на конец 2021 года составлял 275 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,3х (против 7,9х годом ранее).