Акционеры "Мечела" утвердили решение не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Мечела" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год по всем категориям акций, сообщила компания.

Убыток в размере 33,3 млн рублей, полученный по результатам 2022 года, решено оставить на балансе ПАО.

По уставу "Мечел" выплачивает владельцам привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО. Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" ранее отмечали, что исходя из отчетности по РСБУ у "Мечела" недостаточно стоимости чистых активов для выплаты дивидендов.

Отчетность по МСФО за 2022 год "Мечел" не публиковал. По расчетам "БКС Мир инвестиций", EBITDA угольной компании в прошлом году выросла на 5%, до $1,8 млрд, чистая прибыль составила $1,1 млрд (оценка основана на отчетности крупнейших компаний группы по РСБУ). Чистый долг "Мечела" по итогам 2022 года должен был упасть на $0,9 млрд - до $2,6 млрд.

За 2020 год "Мечел" выплачивал 1,17 руб., за 2019 год - 3,48 руб., за 2018 год - 18,21 руб. на привилегированную акцию. Выплаты за 2017 и 2016 годы составляли 16,66 и 10,28 руб. на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими.

По итогам 2021 года "Мечел" не выплачивал дивиденды на фоне моратория на банкротство, введенного правительством РФ с 1 апреля 2022 года сроком на полгода.

Дивиденды на обыкновенные акции "Мечел" не платит с 2012 года.

Уставный капитал "Мечела" разделен на 416 млн 270,745 тыс. обыкновенных и 138 млн 756,915 тыс. привилегированных акций. При этом 40% "префов" принадлежит дочерней компании "Мечела" Skyblock limited. Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 51,54% обыкновенных акций "Мечела".