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Глава PwC в Австралии уволился на фоне скандала с разглашением конфиденциальной информации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор PwC в Австралии Том Сеймур покинул свой пост после признания факта получения электронных писем, связанных с конфиденциальной информацией об изменении налогового законодательства, пишет Financial Times.

"Мы с Томом пришли к мнению о том, что так будет лучше для компании и наших заинтересованных сторон", - заявила PwC. Исполняющей обязанности гендиректора назначена руководитель аудиторского направления Кристин Стаббинс.

Австралийский отраслевой регулятор - Совет налоговых консультантов (Tax Practitioners Board, TPB) - в январе отменил регистрацию в качестве налогового посредника Питера-Джона Коллинса, курировавшего в австралийском офисе PwC вопросы международного налогообложения. По сведениям TPB, Коллинс разгласил конфиденциальную информацию о реформе, направленной на борьбу с избежанием налогообложения.

На минувшей неделе австралийские власти опубликовали электронные письма, из которых следует, что PwC использовала предоставленную Коллинсом информацию при консультировании клиентов.

Сеймур, который был руководителем Коллинса, в пятницу признал, что в 2015-2016 годах входил в число получателей электронных писем о финансовом успехе практики налогового консультирования. Согласно переписке, рекомендации Коллинса помогли PwC заработать миллионы долларов.

Австралия PwC Том Сеймур
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