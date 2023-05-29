Офис PwC в Австралии отправил в отпуск 9 партнеров из-за утечки информации

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Австралийский офис PwC временно отстранил от исполнения обязанностей девятерых партнеров и пообещал опубликовать в сентябре результаты внутреннего расследования ситуации вокруг утечки конфиденциальной информации о налоговой реформе, говорится в сообщении офиса.

Девять партнеров, включая занимающих руководящие должности, получили указания "уйти в отпуск немедленно, до окончания расследования". Кроме того, сложили полномочия председатели управляющего совета и его комитета по рискам.

Ранее в мае свой пост покинул генеральный директор PwC в Австралии Том Сеймур, признавший факт получения электронных писем, связанных с конфиденциальной информацией об изменении налогового законодательства, сообщала Financial Times.

Австралийский отраслевой регулятор - Совет налоговых консультантов (Tax Practitioners Board, TPB) - в январе отменил регистрацию в качестве налогового посредника Питера-Джона Коллинса, курировавшего в австралийском офисе PwC вопросы международного налогообложения. По сведениям TPB, Коллинс разгласил конфиденциальную информацию о реформе, направленной на борьбу с уходом от уплаты надлогов.

Согласно электронным письмам, опубликованным австралийскими властями, PwC использовала предоставленную Коллинсом информацию при консультировании клиентов.

Теперь австралийский офис PwC начинает операционное отделение бизнеса по оказанию услуг правительственным структурам. К концу сентября у сегмента будут собственные механизмы управления и надзора, призванные укрепить контроль за соблюдением конфиденциальности и помочь в предотвращении конфликтов интересов.

Исполняющая обязанности гендиректора PwC в Австралии Кристин Стаббинс в отдельном открытом письме принесла извинения за раскрытие конфиденциальной информации, связанной с налоговой политикой государства, и отметила "культуру агрессивного маркетинга", существовавшую в налоговом бизнесе офиса.