"Мостотрест" в 2022 году снизил выручку по РСБУ более чем на треть, до 4,8 млрд руб.

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2022 году снизилась на 35,2%, до 4,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

Себестоимость продаж упала на 46,6%, до 3,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 22,8%, до 1,5 млрд руб.

Прибыль от продаж увеличилась в 3,3 раза и составила 666,2 млн руб.

Прочие доходы упали до 596,3 млн руб. (-57,2%), прочие расходы - до 942,3 млн руб. (-23,8%).

Чистая прибыль "Мостотреста" за прошлый год выросла в 2,7 раза и составила 405,4 млн руб.

Совокупный долг группы сократился более чем вдвое, до 4,3 млрд руб. (-54,2%). В частности, краткосрочные обязательства - на 55,4%, до 3,8 млрд руб., долгосрочные - на 40,6%, до 465,6 млн руб.

Численность сотрудников компании за год снизилась с 509 до 274 человек.

ПАО "Мостотрест" существенно сократило масштабы деятельности и финансовые показатели после проведенной в 2020 году реорганизации. Численность сотрудников группы к 2021 году упала ниже 800 человек с почти 16 тысяч на конец 2019 года, в котором выручка компании по РСБУ была выше 77 млрд руб.

Из структуры "Мостотреста" в ходе реорганизации было выделено АО "Дороги и мосты", которое получило большинство имущества, мощностей и трудовых ресурсов ПАО, объединив ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", 12 филиалов и специализированные заводы в Москве и Туле. АО "Дороги и мосты" перешло под контроль АО "ГК Нацпроектстрой", созданного как инфраструктурный мегаподрядчик при участии ВЭБа, Аркадия Ротенберга и группы "1520". "Нацпроектстрой" с конца 2022 года возглавляет гендиректор группы "1520" Алексей Крапивин.

"Мостотрест", оставаясь отдельной самостоятельной компанией, продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений. Владельцем 97% акций группы во второй половине прошлого года являлось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.