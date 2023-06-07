Годовая выручка "Дорог и мостов" превысила рекорд времен "Мостотреста" до реорганизации

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - АО "Дороги и мосты" (входит в ГК "Нацпроектстрой", НПС), объединившее выделенные из "Мостотреста" активы при его реорганизации в 2020 году, по итогам 2022 года получило 155,5 млрд рублей выручки и чистую прибыль в размере 6,6 млрд рублей, говорится в годовом отчете компании.

Оборот группы подскочил год к году на 29,7%, чистая прибыль - в 8,4 раза. Соотношение собственных и заемных средств за 2022 год выросло до 1,76 с 0,43 на конец 2021 года.

"Мы достигли рекордной за последние несколько лет динамики всех основных финансовых показателей. Так, выручка выросла на 30%, до 155,5 млрд рублей, валовая прибыль - в два раза, до 17,2 млрд рублей, чистая прибыль - до 6,6 млрд рублей. При этом также сильно повысились показатели рентабельности бизнеса, что позволило нам существенно сократить кредитный портфель, перераспределив его в пользу долгосрочных кредитов. Так, общая кредитная нагрузка на конец года составляла всего 13,3 млрд рублей по сравнению с 44,8 млрд рублей на конец 2021 года", - отметил гендиректор "Дорог и мостов" Алексей Крапивин в предисловии к отчету.

Рекордная годовая выручка АО, выделенного в 2020 году из капитала ПАО "Мостотрест" для участия в группе "Нацпроектстрой", превзошла пиковые финансовые показатели "Мостотреста" за 2014 год - 119,2 млрд рублей выручки и 4,4 млрд рублей прибыли по РСБУ; и 150,5 млрд рублей и 6,1 млрд рублей по МСФО соответственно.

За 2022 год компания подписала 11 контрактов на общую сумму 105 млрд рублей, в том числе договоры на строительство обхода Твери в составе трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург (149-208 км), обходов Нижнекамска и Набережных Челнов в составе трассы М-7. Общий бэклог АО "Дороги и мосты" на конец 2022 года составил 600 млрд рублей.

АО "Дороги и мосты" специализируется на строительстве и эксплуатации транспортной инфраструктуры. Группа объединяет ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", 15 филиалов и специализированные заводы в Москве и Туле. Штат превышает 15 тыс. сотрудников.

Владельцем 97% акций "Дорог и мостов" является "Нацпроектстрой", созданный с участием ВЭБа и Аркадия Ротенберга. Обе компании возглавляет гендиректор ГК "1520" Алексей Крапивин.