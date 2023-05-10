Electronic Arts завершила IV финквартал с чистым убытком и выручкой выше прогноза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком, однако выручка и объем заказов оказались лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $12 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $225 млн, или 80 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла на 2,7% и достигла $1,874 млрд против $1,825 млрд годом ранее. Между тем чистый объем заказов повысился на 11% - до $1,946 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне $1,75 млрд, заказы - $1,81 млрд. Сама компания в начале февраля прогнозировала прибыль в диапазоне 5-20 центов на акцию, выручку - $1,7-1,8 млрд, объем заказов - $1,68-1,78 млрд.

EA за прошедший квартал выкупила 2,7 млн своих акций на сумму $325 млн. За фингод этот показатель составил соответственно 10,4 млн бумаг и $1,295 млрд.

Компания сохранила размер квартальных дивидендов - 19 центов на акцию. Они будут выплачиваться 21 июня, закрытие реестра акционеров назначено на 31 мая.

EA планирует в первом финквартале получить прибыль в диапазоне $0,98-1,14 на акцию, выручку - $1,825-1,925 млрд, объем заказов - $1,5-1,6 млрд. Аналитики в среднем ожидают данные показатели на уровне $0,89 на акцию, $1,7 млрд и $1,56 млрд соответственно.

В целом по итогам 2024 фингода компания прогнозирует прибыль около $3,3-3,81 на акцию, выручка - $7,3-7,7 млрд, заказы - $7,3-7,7 млрд.

Котировки акций EA на дополнительных торгах во вторник выросли на 2,5% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 9,8% (до $34,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся всего на 0,5%.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. Компания предлагает игры и как упакованный розничный товар, и как сетевой сервис, поставляемый на консоли, персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. В числе наиболее известных её продуктов - FIFA, The Sims, Madden NFL, Battlefield и Apex Legends.