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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Разработчик игр Electronic Arts сократит 6% штата

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, намерена сократить 6% штата, сообщил глава компании Эндрю Уилсон.

EA начала информировать сотрудников о планируемых увольнениях в этом квартале и продолжит в начале следующего финансового года.

По словам Уилсона, компания также отказывается от проектов, которые не соответствуют стратегии, и пересматривает портфель недвижимости.Сокращение офисных площадей обойдется ей в $44-55 млн, отмечается в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В конце января EA заявила о прекращении разработки мобильных версий популярных игр Apex Legends and Battlefield.

На 31 марта 2022 года штат разработчика насчитывал 12,9 тысячи человек.

Electronic Arts SEC Эндрю Уилсон США Battlefield
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