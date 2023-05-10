Попавшую под санкции в Литве SUEK Baltic в 2023 году ликвидируют

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Включенную в санкционный список SUEK Baltic в Литве должны ликвидировать, говорится в годовом отчете компании.

"Предприятие готовят к ликвидации в 2023 году", - сказано в документе.

В 2022 году SUEK Baltic продавала уголь в Эстонию и Латвию, а также удобрения в Польшу и в Литве, но с апреля 2022 года компания не осуществляет деятельность: все договоры расторгнуты, сотрудники уволены, с клиентами и поставщиками произведены расчеты, налоги оплачены.

В 2022 году выручка SUEK Baltic составила 6,3 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году (15,6 млн евро), убытки достигли 323 тысяч евро (годом ранее была получена прибыль в размере 467 тысяч евро). По итогам 2022 года компания выплатила акционерам дивиденды в размере 836 тысяч евро.

Летом 2022 года SUEK Baltic была включена в Литве в список компаний, попадающих под западные санкции. Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) объявила, что средства компании заморожены из-за связей с российским бизнесменом Андреем Мельниченко.

После того как в марте вступили в силу санкции ЕС в отношении российского угля, "СУЭК" и Мельниченко, литовская железнодорожная компания LTG Cargo прекратила перевозку всех грузов компании через Литву.

В марте 2022 года Андрей Мельниченко после включения в санкционный список ЕС вышел из состава совета директоров "СУЭКа" и перестал быть бенефициаром компании. Мельниченко владел "СУЭКом" с момента основания в начале 2000-х годов, сначала вместе с партнером Сергеем Поповым, затем, после раздела активов - единолично (миноритарную долю получил многолетний глава компании Владимир Рашевский).

На конец 2021 года доля Мельниченко в уставном капитале "СУЭКа" составляла 92,2%. После 9 марта она снизилась до 0%.