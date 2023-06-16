СУЭК рассчитывает сохранить производство и экспорт на уровне 2022 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - СУЭК на фоне низких цен и логистических трудностей рассчитывает сохранить уровень производства и экспорта по итогам 2023 года на уровне 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Максим Басов.

"В целом наша компания планирует по году, наверное, сохранить тот уровень, который был достигнут в прошлом году, хотя могли бы - мы раскрутились - могли бы производить больше, но, к сожалению, не можем. В целом Россия, я думаю, сможет экспортировать примерно тот же объем угля, что и в прошлом году, больше на восток пойдет", - ответил он на вопрос о планах СУЭКа по производству и экспорту угля в 2023 году.

Он утвердительно ответил и на вопрос, касается ли его прогноз о сохранении экспорта Россией и увеличения объёмов поставок на восток планов компании.

Как сообщает сайт компании, производство угля СУЭКом в 2022 году составило 113,9 млн тонн, объем международных продаж - 42,5 млн тонн.

По словам Басова, в настоящий момент компания пока локально сокращает производство.

"Мы уже начали сокращать производство на Кузбассе и в Хакасии. Потому что не можем вывезти", - сказал он.

"Уголь вывезти все сложнее и сложнее в целом", - констатировал Басов. При этом глава СУЭК пояснил, что ситуация с вывозом на восточном направлении "стабильно сложная, но она не ухудшается", а главной проблемой назвал отгрузку на запад.

По его словам, в регионах рядом с восточными портами компания, наоборот, не может "справится с огромным спросом". "Ситуация везде очень разная", - отметил Басов.

Он также напомнил о снижении цен на уголь на мировых рынках более чем на 40% с начала года. "Скорее всего, цена останется низкой как минимум до начала отопительного сезона в Европе. А дальше все зависит от ситуации с погодой в Европе и от спроса", - полагает глава компании.

Говоря о планах СУЭКа по экспорту, он сказал, что в этом году около 20 млн тонн планируется отправить в Китай. В Индию - " зависит от ситуации, они конкурируют по цене, поэтому тоже будет больше 10 млн". В целом он называет главными рынками сбыта энергоугля Китай, Индию и Южную Корею (планов по экспорту сюда он не назвал - ИФ).

"Конечно, ситуация будет в угольной отрасли не такая, как была в прошлом году с рекордными ценами, ситуация довольно сложная, но компания адаптировалась. С одной стороны - низкие цены, но, с другой стороны, компании уже адаптировались и мы уже готовы противостоять практически любым напастям", - подчеркнул Басов.