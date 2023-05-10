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Международный туризм восстановился на 80% от уровня допандемийного 2019 года

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Международный туризм в первом квартале 2023 года восстановился на 80% от уровня допандемийного 2019 года, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Всего с 1 января по 31 марта 2023 года в мире было совершено 235 млн поездок, это вдвое больше, чем годом ранее.

"Начало года продемонстрировало уникальные возможности туризма быстро восстанавливаться. Во многих регионах мы близки к показателям, которые были до пандемии, или даже превышаем их. Но проблемы, мешающие восстановлению туризма, сохраняются. Это геополитическая нестабильность, нехватка профессиональных кадров, рост стоимости жизни, воздействие инфляции на туризм, приводящее к повышению расходов на транспорт и размещение в отелях", - прокомментировал итоги первого квартала генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.

Среди регионов мира лучшие результаты в первом квартале показал Ближний Восток. Страны региона в первом квартале приняли на 19% больше туристов, чем за тот же период 2019 года. В Европе число туристов достигло 90% от допандемийного уровня в основном за счет поездок внутри региона. В Африке - 88%, в Америке - около 85% от уровня 2019 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация значительно хуже. Там число поездок в первом квартале достигло 54% от допандемийного уровня. Но, как ожидают в UNWTO, в дальнейшем ситуация должна улучшиться в связи со снятием ограничений на поездки и особенно открытием туризма из Китая.

Эксперты организации считают, что летний сезон в этом году пройдет успешно и превысит показатели 2022 года. Но рост стоимости международных путешествий может привести к тому, что туристы будут выбирать более дешевые поездки и предпочитать путешествовать ближе к дому.

По уточненным данным Всемирной туристской организации, в 2022 году в мире путешествовали 960 млн человек, а доходы международного туризма достигли $1 трлн, что на 50% больше, чем годом ранее. Этот показатель восстановился на 64% к уровню 2019 года.

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