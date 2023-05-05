Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Причиной он назвал участившиеся случаи некультурного поведения иностранцев, в частности, россиян

Фото: Agung Parameswara/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор острова Бали Ваян Костер призвал ввести систему квот для иностранных туристов, которая бы действовала сто лет, пишет газета Detik.

"На Бали участились случаи некультурного поведения со стороны иностранных туристов, большинство из них приехали из России. И мы не можем остановить этот процесс без применения каких-либо санкций, потому что Бали все-таки нацелен на возрождение туризма после пандемии коронавируса", - объяснил чиновник.

Поэтому губернатор предложил ввести для иностранцев квоты на посещение Бали.

"Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот на следующие 100 лет. Если мы оставим все как есть, то нас будут воспринимать как бюджетное направление, будут приезжать туристы с низким уровнем доходов и трат", - пояснил он.

По словам Костера, механизм квотирования пока не определен, но есть вариант, при котором иностранцы должны будут регистрироваться за год до запланированного визита на Бали и ждать своей очереди на въезд.

С начала 2023 года на Бали участились нарушения культурных норм и миграционного законодательства со стороны иностранных туристов. В основном жалобы поступают на граждан России и Украины. За это время из Индонезии был депортирован 101 иностранец, среди них 27 россиян.