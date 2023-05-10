Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Saudi Aramco в I квартале снизила чистую прибыль на 19%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Saudi Aramco в первом квартале снизила чистую прибыль на 19,2% - до $31,878 млрд по сравнению с $39,473 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности нефтяной компании.

EBITDA уменьшилась до $59,079 млрд с $74,55 млрд.

Свободный денежный поток вырос менее чем на 1% и составил $30,894 млрд.

Капзатраты увеличились на 15% и достигли $8,746 млрд.

Среднесуточная добыча углеводородов компанией в первом квартале составляла 12,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (в 2022 году - 13,6 млн бнэ/с).

Средняя цена реализации нефти в январе-марте составляла $81 за баррель по сравнению с $97,7 за баррель годом ранее, говорится в сообщении.

Saudi Aramco
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта

Евро опустился ниже 84 руб. впервые с 3 апреля

В ЕК допустили продление ограничений на торговлю украинской агропродукцией

В ЕК допустили продление ограничений на торговлю украинской агропродукцией

Суд по иску "Сахалинской энергии" наложил арест на четыре буксира Svitzer

Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан

Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан

"АвтоВАЗ" возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска

Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету санкций против РФ

Рубль в понедельник снизился к основным валютам

Рубль в понедельник снизился к основным валютам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });