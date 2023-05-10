Saudi Aramco в I квартале снизила чистую прибыль на 19%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Saudi Aramco в первом квартале снизила чистую прибыль на 19,2% - до $31,878 млрд по сравнению с $39,473 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности нефтяной компании.

EBITDA уменьшилась до $59,079 млрд с $74,55 млрд.

Свободный денежный поток вырос менее чем на 1% и составил $30,894 млрд.

Капзатраты увеличились на 15% и достигли $8,746 млрд.

Среднесуточная добыча углеводородов компанией в первом квартале составляла 12,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (в 2022 году - 13,6 млн бнэ/с).

Средняя цена реализации нефти в январе-марте составляла $81 за баррель по сравнению с $97,7 за баррель годом ранее, говорится в сообщении.