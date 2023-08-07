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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Чистая прибыль Saudi Aramco во II кв. упала на треть из-за снижения цен на нефть

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) сократила чистую прибыль более чем на треть во втором квартале 2023 года из-за снижения мировых цен на нефть.

Как говорится в пресс-релизе, квартальная чистая прибыль составила $30,1 млрд по сравнению с $48,4 млрд за тот же период прошлого года.

Аналитики ожидали квартальную прибыль в размере $29,8 млрд, пишет CNBC.

Прибыль за первое полугодие составила почти $62 млрд против $87,9 млрд годом ранее.

Средняя отпускная цена нефти в минувшем квартале составила $78,8 за баррель против $113,2 за баррель в апреле-июне 2022 года. Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале составил 13,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 13,6 млн баррелей годом ранее.

Капиталовложения в апреле-июне составили $10,46 млрд, увеличившись с $9,36 млрд в том же периоде прошлого года. В первом полугодии показатель вырос до $19,2 млрд с $16,9 млрд.

По итогам второго квартала компания направит на выплату дивидендов около $19,5 млрд.

Saudi Aramco Саудовская Аравия
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