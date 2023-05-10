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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Мировой объем buyback достиг рекордных $1,31 трлн в 2022 году

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ведущие компании мира выкупили собственных акций в прошлом году на рекордные $1,31 трлн, пишет MarketWatch со ссылкой на данные управляющей компании Janus Henderson.

В 2022 году совокупная стоимость buyback выросла на 22% в годовом выражении и приблизилась к размеру выплаченных дивидендов ($1,39 трлн). За последние десять лет объемы обратного выкупа увеличились втрое.

"Стремительный рост buyback в последние три года отражает сильную динамику прибылей и свободных денежных потоков, а также готовность вознаграждать акционеров, не формируя нежелательных ожиданий в отношении дивидендов", - приводит ресурс слова Бена Лофтхауза, курирующего в Janus Henderson вопросы доходов по акциям мировых эмитентов.

Лидером по стоимости buyback в 2022 году "с большим отрывом" была нефтяная отрасль, чьи представители выкупили собственных акций на $135 млрд - вчетверо больше, чем годом ранее. "Практически все эти средства в нефтяном секторе потратили компании из Северной Америки, Великобритании и в меньшей степени (континентальной - ИФ) Европы", - отметила управляющая компания.

Данные Janus Henderson охватывают 1,2 тыс. ведущих компаний мира.

Janus Henderson
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