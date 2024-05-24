Мировой объем buyback в 2023 году сократился на 14% до $1,11 трлн

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ведущие мировые компании в прошлом году выкупили собственные акции на сумму $1,11 трлн, по расчетам британской управляющей компании Janus Henderson.

Это на $181 млрд, или на 14%, ниже показателя 2022 года.

Американские компании выступили лидерами по объему buyback – $773 млрд. Объем выкупа сократился на $159 млрд, или на 17%. При этом технологические компании стали основной причиной снижения показателя, поскольку Microsoft Corp. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) снизили buyback почти на треть, Apple Inc. – примерно на 15%.

Представители британского бизнеса в прошлом году выкупили свои акции на сумму $64,2 млрд (снижение на 2,6%). Shell стала ведущей неамериканской компанией по объему buyback, на ее долю пришлось примерно четверть общего показателя страны, отмечается в сообщении.

Между тем европейские компании в 2023 году увеличили выкуп акций на 2,9% до $146 млрд. Рекордные объемы buyback были зафиксированы в Италии (в том числе благодаря Unicredit и Stellantis), Испании (Santander, Iberdrola и Telefonica), Норвегии (Equinor) и Бельгии (AB-Inbev и KBC).

Данные Janus Henderson охватывают 1,2 тыс. ведущих компаний мира. Из них всего чуть более половины проводили выкуп акций в прошлом году. При этом на долю всего 45 компаний приходится около 50% общемировой суммы buyback.