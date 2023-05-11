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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Bayer сократил чистую прибыль на треть в I квартале

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в первом квартале 2023 года снизил чистую прибыль на 33,8% и сократил выручку на 2%, причем оба показателя оказались хуже ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 2,18 млрд евро по сравнению с 3,29 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Bayer отразила в отчетности единовременное списание в размере 431 млн евро, главным образом в связи с ухудшением прогнозов цен на гербицид глифосат.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) понизилась до 4,47 млрд евро с 5,25 млрд евро.

Выручка уменьшилась до 14,39 млрд евро против 14,64 млрд евро годом ранее.

Аналитики в целом прогнозировали чистую прибыль на уровне 2,21 млрд евро при выручке в 14,59 млрд евро, пишет MarketWatch.

Выручка сельскохозяйственного бизнеса (Crop Science), который включает в себя производство семян и средств защиты растений, сократилась на 1,1% и составила 8,35 млрд евро. Доходы фармацевтического бизнеса понизились на 4,7% – до 4,41 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health – выросли на 4%, до 1,57 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз на 2023 год, в соответствии с которым она ожидает выручку в диапазоне 51-52 млрд евро и скорректированную EBITDA на уровне 12,5-13 млрд евро.

С начала года капитализация Bayer увеличилась на 20,6% (до 57,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX за этот период прибавил на 14,2%.

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