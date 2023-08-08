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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Bayer во II квартале увеличил чистый убыток в 6,3 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG резко увеличил чистый убыток и сократил выручку, а также ухудшил годовой прогноз.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил 1,88 млрд евро против убытка в 298 млн евро годом ранее.

Показатель отражает списания в размере 2,3 млрд евро, связанные с реструктуризацией и судебными разбирательствами.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов, а также без учета износа и амортизации (EBITDA) сократилась до 2,53 млрд евро с 3,35 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка понизилась на 14%, до 11,04 млрд евро с 12,82 млрд евро.

В том числе продажи сельскохозяйственного бизнеса (Crop Science), который включает производство семян и средств защиты растений, сократились на 24% и составили 4,92 млрд евро. Выручка фармацевтического бизнеса уменьшилась на 5% - до 4,56 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - на 2%, до 1,47 млрд евро.

Bayer понизил годовой прогноз для основных финпоказателей, в соответствии с которым она ожидает выручку в диапазоне 48,5-49,5 млрд евро вместо ожидавшихся ранее 51-52 млрд евро. Скорректированная EBITDA, как ожидается, составит 11,3-11,8 млрд евро вместо ранее прогнозируемых 12,5-13 млрд евро.

С начала 2023 года капитализация Bayer увеличилась на 7,9% и составляет сейчас около 50,7 млрд евро, тогда как индекс DAX за этот период прибавил 14,4%.

Bayer Германия
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