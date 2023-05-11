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Adidas распродаст остатки товаров бренда Yeezy и направит средства на благотворительность

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, планирует распродать оставшиеся запасы кроссовок бренда Yeezy и направить полученные средства на благотворительность, сообщил акционерам компании ее главный исполнительный директор Бьорн Гульден.

Adidas прекратила продажи продукции бренда, создававшегося в коллаборации с музыкантом Канье Уэстом, в октябре прошлого года. Тогда же компания расторгла партнерское соглашение с Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

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В ходе годового собрания акционеров adidas в четверг Гульден отметил, что нераспроданные запасы товаров Yeezy оцениваются более чем в 1 млрд евро, сообщает Financial Times.

Компания приняла решение не уничтожать продукцию бренда, а "попытаться со временем продать ее часть" и отправить средства от реализации организациям, представляющим пострадавших от высказываний Уэста людей, сказал Гульден.

Акции Adidas прибавляют в цене 2,2% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.

Adidas Yeezy
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