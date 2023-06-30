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Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. резко сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Акции компании упали на 4,3% на дополнительной сессии в четверг, несмотря на рост квартальной выручки сильнее прогнозов.

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Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 мая, снизилась до $1,03 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с $1,44 млрд, или $0,90 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,68 на акцию.

Квартальная выручка Nike увеличилась на 5%, до $12,83 млрд, при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $12,58 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 8%.

Показатель рентабельности снизился на 140 базисных пунктов, до 43,6%, из-за "роста производственных затрат и высоких расходов на перевозку и логистику, а также распродаж и негативного влияния изменений валютных курсов".

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Выручка Nike в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) выросла на 16%, до $1,81 млрд, благодаря отмене антиковидных ограничений. Продажи в Северной Америке увеличились на 5%, составив $5,355 млрд. Выручка в регионах Европа, Ближний Восток и Африка повысилась на 3%, до $3,35 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 1%, до $1,7 млрд.

Всего по итогам 2023 фингода выручка Nike выросла на 10% и составила $51,2 млрд, а чистая прибыль упала на 16%, до $5,1 млрд.

В новом финансовом году компания ожидает увеличить выручку на 4-6% (mid-single digits), отметил главный финансовый директор Мэттью Фрэнд.

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