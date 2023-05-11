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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Сусуманзолото" обновило совет директоров

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Сусуманзолота" в ходе внеочередного собрания 4 мая обновили состав совета директоров, заменив в нем двух членов из семи, говорится в сообщении компании.

Совет директоров, как и планировалось, покинули сын бизнесмена Искандара Махмудова Джахангир Махмудов и директор "УГМК-Инвест" Федор Кирсанов. Вместо них в состав совета вошли технический директор УГМК Андрей Паньшин и начальник отдела корпоративного мониторинга управления корпоративных отношений Андрей Васькин.

Остальные пять членов совета директоров остались прежними: заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам УГМК Алексей Игошин, начальник управления корпоративных отношений УГМК Альберт Батршин, замгендиректора по внутреннему аудиту и контролю Александр Зубков, заместитель технического директора по горно-обогатительному производству Алексей Пушкин, а также директор по качеству и работе с драгоценными металлами компании "Уралэлектромедь" (входит в УГМК) Алексей Батуев.

Группа "Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкала топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Помимо одноименного АО, в нее входят ЗРК "Омчак", компании "Дражник", "Чай-Урья золото", рудник Штурмовской и другие структуры. На конец 2022 года основным акционером "Сусуманзолота" с долей 94,6% являлась "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК).

УГМК – российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

Сусуманзолото
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