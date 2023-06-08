"Сусуманзолото" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сусуманзолота" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не распределять чистую прибыль за 2022 год в размере 530 млн рублей, говорится в материалах компании.

Совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды.

По итогам 2021 года акционеры "Сусуманзолота" решили направить на дивиденды 407,3 млн рублей, выплатив по 78 рублей на акцию. Однако позднее, после смены собственника, акционеры провели внеочередное собрание, на котором отменили это решение.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня в форме заочного голосования. Акционерам предстоит утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, переизбрать совет директоров (изменений не планируется), утвердить аудитора. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определяется по состоянию на 6 июня.

В годовом отчете компании говорится, что добыча золота (без дочерних компаний - их показатели не учитываются в отчетности по РСБУ) в 2022 году составила 6,67 тонны, оставшись на уровне 2021 года. При этом план был перевыполнен на 2,7%. "Сусуманзолото" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России.

Основные активы "Сусуманзолота" расположены в Магаданской области. По состоянию на конец 2022 года компании принадлежало 89 лицензий на право пользования недрами, в том числе 80 в Магаданской области, еще 9 в Якутии. Балансовые запасы предприятия по C1 и C2 составляют 44,6 тонны золота. На конец 2022 года основным акционером "Сусуманзолота" с долей 94,6% являлась "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК).

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. В своей отчетности за 2022 год УГМК указала своим бенефициарным владельцем (по данным на конец года) Данияра Камилова.