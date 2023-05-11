В ЦБ ждут, что фактическая цена экспорта нефти превысит прогноз по Urals в $55 за баррель

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Фактическая цена экспорта российской нефти в среднесрочной перспективе будет выше, чем заложено в макропрогнозе Банка России для сорта Urals, так как она будет формироваться из разных бенчмарков, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

В феврале ЦБ снизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год с $70 до $55/баррель, на 2024 год - с $60 до $55/баррель и оставил на уровне $55 для 2025 года. В конце апреля, обновляя среднесрочный макропрогноз, Банк России прогнозы по Urals не изменил - $55 на весь трехлетний период.

Как отмечает ЦБ в докладе о ДКП, опубликованном в четверг, "поскольку Россия экспортирует несколько сортов нефти на разных направлениях (Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, ARCO и другие базисы поставки) с различными спредами к Brent, фактическая экспортная цена российской нефти по-прежнему складывается из взвешенных по объемам поставок котировок отдельных сортов".

По оценке ЦБ, "фактическая экспортная цена российской нефти будет несколько выше (прогнозных $55 за баррель Urals - ИФ) с учетом более высоких цен на других базисах поставки".

Что касается Urals, то после расширения дисконта к Brent до $34 в январе-феврале из-за эмбарго и ценового "потолка" этот показатель скорректировался к апрелю до $25, констатирует ЦБ в докладе.