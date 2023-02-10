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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Банк России снизил прогноз по цене барреля нефть на 2023 год с $70 до $55

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год до $55 за баррель относительно опубликованных в октябре прошлого года ожиданий в $70, говорится в новом среднесрочном прогнозе банка.

Прогноз на 2024 год также понижен - до $55 за баррель с ранее прогнозировавшихся $60. На 2025 год ЦБ прогноз менять не стал, оставив $55 за баррель.

Официальный прогноз Минэкономразвития по цене на нефть составляет $70,1 за баррель в 2023 году, $67,5 за баррель - в 2024 году, $65 за баррель - в 2025 году (министерство планирует пересмотреть свои ожидания в марте-апреле).

Сейчас цена на нефть марки Urals значительно ниже уровня в $70 за баррель (исходя из которого - $70,1 - в частности, сверстан бюджет-2023): за период мониторинга с 15 декабря по 14 января она опустилась до $46,82 на фоне растущего "санкционного дисконта", а по итогам января составила $49,48.

Банк России Минэкономразвития Urals
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