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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Совет директоров "Россети Северо-Запад" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании.

По итогам 2021 года общество не начисляло дивиденды из-за получения чистого убытка.

"Россети Северо-Запад" последний раз начисляли дивиденды по итогам 2019 года, когда компания направила на выплаты 121,881 млн рублей из расчета 0,0012724293 рубля на акцию.

Как сообщалось, ПАО "Россети Северо-Запад" в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 455,2 млн рублей против чистой прибыли в размере 1,056 млрд рублей годом ранее.

Уставный капитал компании составляет 9 млрд 578,6 млн рублей, он разделен на 95,786 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Основной акционер - "Россети" (55,38%).

ПАО "Россети Северо-Запад" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Коми.

Россети Северо-Запад
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