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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

"Россети" ожидают чистую прибыль за 2023 год в размере 487 млрд рублей

Изначально прибыль прогнозировалась на уровне 70,1 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") по итогам 2023 года может достигнуть 486,55 млрд рублей, сообщается в финплане компании, приложенном к проекту ее инвестпрограммы.

Традиционно речь в подобных документах идет о показателях РСБУ. В прежнем, утвержденном финансовом плане речь шла о 70,1 млрд рублей.

"В финансовом плане в скорректированной инвестпрограмме по итогам 2023 года отражен показатель ожидаемой чистой прибыли с учетом переоценки стоимости акций дочерних обществ на балансе "ФСК - Россети" в связи с ростом курса акций по сравнению с началом года (исходя из текущих биржевых котировок)", - объяснили "Интерфаксу" в "Россетях" ожидаемое увеличение прибыли.

Так, согласно документу, в числе прочих внереализационных доходов компании в 2023 году ожидаются доходы в размере 427,32 млрд рублей.

При этом на 2024 год финплан дает более скромную сумму - 104,38 млрд рублей прибыли. Как пояснили в компании, "показатель 2024 года не содержит результатов переоценки вложений в акции дочерних обществ, поскольку изменения курса акций неизвестны, и такая переоценка не может быть учтена при планировании финансового результата".

Что касается выручки, то по итогам 2023 года она может составить 336,38 млрд рублей, в 2024 году - 348,34 млрд рублей. Себестоимость ожидается на уровне 206,2 и 230,3 млрд рублей соответственно.

Как и ожидалось, компания не планирует платить дивиденды: что в 2023 году, что в 2024 году соответствующая сумма, которая могла бы быть направлена из прибыли на эти цели, эквивалентна нулю. На инвестиции в 2023 году заложено около 79,6 млрд рублей из прибыли, в 2024 году - 84,97 млрд рублей.

В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". После реорганизации доля участия РФ в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.

Компания не раскрывала отчетность по итогам 2022 года, но раскрыла показатели по итогам первого полугодия 2023 года. Так, чистая прибыль объединенной компании по РСБУ в январе-июне 2023 года составила 202,24 млрд рублей, что в 6,4 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Выручка компании выросла со 125,8 млрд в первом полугодии 2022 года до 160,93 млрд рублей в отчетный период, себестоимость продаж - с 80,33 млрд до 88,5 млрд рублей соответственно. Объем прочих доходов "Россетей" (в этой статье обычно отражаются результаты переоценки акций "дочек" - ИФ) возрос многократно: с 5,82 млрд рублей до 150,27 млрд рублей.

Россети ФСК ЕЭС
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