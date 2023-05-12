Приток СПГ в Европу сокращается из-за низких цен

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поступление сжиженного природного газа на рынок Европы сокращается из-за низких цен. Нисходящий тренд европейских котировок в межсезонье между отоплением и кондиционированием заставляет владельцев партий СПГ перенаправлять грузы на другие рынки или ждать на рейде у терминалов роста цен.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на четверг в объеме 40,7 млн куб. м. Заявка на четверг, как сообщал ОГТСУ, была 40,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газ подается для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,7 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе два дня подряд демонстрирует нисходящую тенденцию. Во вторник ветряки обеспечили в среднем 17,4% потребности региона в электроэнергии, а в четверг их доля составила лишь 12,1%, сообщает ассоциация WindEurope.

Спотовая цена газа в Европе за четверг потеряла 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $389 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $398; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $372.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов составляет 62,48% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 10 мая резервы удалось увеличить на 0,21 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности закачки в течении всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% от заполнения хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, с начала мая загрузка - 64%. Привлекательность европейского рынка для партий сниженного природного газа сокращается из-за снижающихся цен.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,2 млрд куб. м - это на 10% меньше, чем обычно.

Текущий уровень запасов составляет 45%, что на 18 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.