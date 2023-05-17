Цена газа в Европе подросла из-за холодов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе повысилась из-за нового похолодания. При этом сопутствующее усиление ветра и рост выработки ветроэлектростанций не смогли полностью компенсировать эффект от перемены погоды.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на среду в объеме 41,3 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на вторник была 41 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,2 млн куб. м на 17 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе во вторник выросла и обеспечила 19,6% потребностей региона в электроэнергии - это максимум за последние четыре недели, сообщает ассоциация WindEurope. При этом в воскресенье вклад ветряков был почти в два раза меньше.

Рост выработки ветряков был компенсирован понижением температуры воздуха в регионе. Спотовая цена газа в Европе добавила 4%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $365 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $394; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $369.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов составляет 64,05% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 15 мая резервы удалось увеличить на 0,3 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течении всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

В "Газпроме", тем не менее, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, в начале мая загрузка была 63%. С приходом весенне-летнего сезона начались профилактические остановки на терминалах. Кроме того, привлекательность европейского рынка сокращается из-за снижающихся цен.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,2 млрд куб. м - это на 10% меньше, чем обычно.

Текущий уровень запасов составляет 45%, что на 18 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.