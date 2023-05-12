Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,6%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожиданий новых антироссийских санкций Запада; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2580,94 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1061,21 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 76,71 рубля (-0,19 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,9%), акции ПАО "Полюс" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,3% "префы"), АФК "Система" (-1,3%), Polymetal (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), расписки TCS Group (-1%), бумаги "АЛРОСА" (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,8% "префы" , "МТС" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в апреле получил 120,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а за 4 месяца года прибыль достигла 470,9 млрд рублей. Финансовый результат за аналогичные периоды 2022 года банк не раскрыл.

Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" (-2%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании. По итогам 2021 года общество также не начисляло дивиденды.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, в пятницу индекс МосБиржи будет тяготеть к уходу ниже 2550 пунктов при сегментном спросе на ликвидные бумаги, целевым ориентиром выступает зона 2520-2560 пунктов. Откат в последний день недели выглядит технически вполне естественным. Не способствует покупкам и снижение нефтяных котировок. Наиболее уязвимо локально смотрятся финсектор и металлурги.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу выглядит нейтрально негативным. В Китае рынок негативно реагирует на слабость потребительского рынка и кредитования. Нефть дешевеет под грузом финансовых проблем банковского сектора США и ожиданий рецессии. Российский рынок акций может начать торги нейтрально, а рубль вновь демонстрирует желание укрепляться на утренних торгах.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, падение нефти, обострение геополитики и обсуждение нового пакета антироссийских санкций может подогреть фиксацию прибыли игроками.

Акции нефтяных компаний накануне слабо отреагировали на снижение нефти. Закрадывается предположение, что свои инвестиционные портфели начали пополнять очень крупные инвесторы, покупая самые ликвидные из перспективных бумаг. В случае дальнейшего роста интересны нефтянка и особенно Сбер, который вполне может закрыть дивидендный "гэп" и продолжить восхождение на следующей неделе, полагает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне снизились индексы акций Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,3%). Инвесторы продолжали оценивать влияние опубликованных днем ранее данных об инфляции в США на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Кроме того, их внимание сосредоточено на ситуации с потолком госдолга и с кризисом в банковском секторе страны.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в апреле выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и оказались минимальными с января 2021 года. По сравнению с мартом индекс PPI увеличился на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,4%, второго - на 0,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. – до 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали менее значительного повышения – до 245 тыс.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавил 0,2%).

ВВП Великобритании в I квартале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают снижаться после обновления недельных минимумов накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $74,58 за баррель (-0,5% и -1,9% накануне), июньская цена WTI - $70,56 за баррель (-0,4% и -2,3% в четверг).

Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая, по данным Dow Jones Market Data, и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.