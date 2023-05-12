СП Petroneft и Oil India инициировало свое банкротство из-за невозможности продавать нефть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ООО "Стимул-Т" (Томск, совместное предприятие Petroneft и Oil India) подало в Арбитражный суд Томской области заявление о собственном банкротстве спустя 9 месяцев после прекращения сдачи нефти в систему "Транснефти".

В материалах картотеки арбитражных дел говорится, что исковые требования оцениваются в 11,729 млрд рублей. Заявление к производству пока не принято.

Генеральный директор ООО "Стимул-Т" Павел Тетяков пояснил "Интерфаксу", что заявленные требования - это кредиторская задолженность, сложившаяся перед акционерами компании. Средства привлекались для инвестирования в развитие. Однако к банкротству компанию привело не наличие корпоративного кредита, а задолженность перед контрагентом - ООО "Норд Империал" (структура индийской ONGC).

"Мы были вынуждены подать заявление о собственном банкротстве, поскольку ситуация с отсутствием возможности сдачи нефти после приостановки прокачки по трубе "Норд Империала" оставила нас без средств к существованию", - пояснил руководитель компании.

Ранее сообщалось, что "Стимул-Т" и "Норд Империал" в суде вели разбирательства вокруг договора 2009 года о прокачке нефти, который действует и сейчас. "Норд Империал" оказывал контрагенту комплексную услугу по приему, хранению, транспортировке и сдаче нефти в систему "Транснефти". Компании "Стимул-Т" принадлежит нефтепровод от Тунгольского участка до установки подготовки нефти (УПН) на Киев-Ёганском месторождении. "Норд Империал" владеет лицензией на Киев-Ёганское (но месторождение законсервировано), владеет УПН на нем и нефтепроводом от УПН до пункта сдачи-приемки "Завьялово" в систему "Транснефти". "Стимул-Т" - единственный пользователь этой трубы.

"Стимул-Т" считает тариф на услугу необоснованно высоким (он выплачивается в рублях, но рассчитывается в долларах США, а также ежеквартально умножается на уровень инфляции), поэтому в марте 2022 года компания перестала оплачивать услуги. В августе "Норд Империал" прекратил прием и транспортировку нефти. В настоящее время услуга также не оказывается, но "Стимул-Т" вывозил часть нефти автотранспортом по зимникам.

В марте "Стимул-Т" проиграл первое судебное разбирательство о долге за прокачку нефти. "Стимул-Т" остался должен структуре ONGC $3,8 млн, этот долг был накоплен в пандемийный период. Также суд удовлетворил требование о неустойке в $2,3 млн. "Стимул-Т" подал заявление в Седьмой арбитражный апелляционный суд на это решение, заседание состоится 23 мая.

В картотеке арбитражных дел зарегистрированы и другие дела между сторонами в рамках этого же спора, в общей сложности (во всех рассматриваемых делах) "Норд Империал" заявил о долге в $8,8 млн.

В свою очередь "Стимул-Т" подавал в Арбитражный суд Томской области заявление, в котором просил "Норд Империал" возобновить прием нефти и ее транспортировку по трубопроводу до системы "Транснефти". Разбирательства по всем делам между сторонами приостановлены до вступления в силу иска по первому делу.

Ранее "Стимул-Т" ни разу не выступал в качестве ответчика по делам о банкротстве.

Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз") и сервисные предприятия (ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").

ООО "Норд Империал" владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на территории трех лицензионных участков - Фестивального, Снежного и Киев-Ёганского.

ООО "Стимул-Т" – совместное предприятие ирландской Petroneft Resources и Oil India (50/50), владеющее лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.