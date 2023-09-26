Нефтепровод для СП Petroneft и Oil India будет законсервирован к апрелю 2024 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Индийская ONGC Videsh планирует законсервировать нефтепровод от Киев-Ёганского месторождения до ПСП (пункт сдачи-приемки) Завьялово (примыкает к трубопроводу "Транснефти") в Томской области.

Единственным пользователем нефтепровода было ООО "Стимул-Т" (СП Petroneft и Oil India) до конфликта и прекращения сотрудничества недропользователей в 2022 году.

Imperial Energy (входит в ONGC Videsh) разместила на своем сайте тендер, согласно которому ищет подрядчика для вытеснения нефти из трубы азотом со сбросом в резервуары ПСП Завьялово, расположенные в конце трассы нефтепровода. Также подрядчику предстоит законсервировать нефтепровод. Все работы необходимо провести с 1 декабря 2023 года по 1 апреля 2024 года.

Протяженность основной нитки - 136,6 км, резервной нитки (подводный переход через реку Обь) - 17,8 км. При этом добыча на Киев-Ёганском не ведется, оно законсервировано с 2014 года в связи с нерентабельностью добычи.

"Стимул-Т" не имеет собственного нефтепровода до системы, поэтому пользовался услугами контрагента "Норд Империал" (входит в группу компаний Imperial Energy), транспортируя нефть через трубу этой компании. Однако "Стимул-Т" не устраивал тариф на услуги "Норд Империала", поэтому "Стимул-Т" пытался снизить тариф, затем вовсе перестал оплачивать услуги. В августе 2022 года "Норд Империал" прекратил транспортировать нефть "Стимул-Т", что привело к потере последним возможности сдавать добытую нефть в систему "Транснефти" и получать прибыль. Сейчас стороны судятся (первое дело "Стимул-Т" проиграл, должен выплатить $6,1 млн по решению суда, которое пока не вступило в силу).

Кроме того, на фоне спора с "Норд Империал" и потери возможности продавать нефть "Стимул-Т" инициировал собственное банкротство. Арбитражный суд Томской области рассмотрит заявление на предмет обоснованности 8 ноября.

Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз") и сервисные предприятия (ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").

ООО "Стимул-Т" - совместное предприятие ирландской Petroneft Resources и Oil India (50/50), владеющее лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.