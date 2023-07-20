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Число подписчиков Netflix превзошло ожидания, но прогноз выручки разочаровал инвесторов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль и число подписчиков Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, во втором квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Однако выручка не дотянула до ожиданий, при этом прогноз компании на текущий квартал также оказался хуже предположений экспертов, отмечает MarketWatch.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,488 млрд, или $3,29 в расчете на акцию, по сравнению с $1,441 млрд, или $3,2 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

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Выручка поднялась до $8,19 млрд с $7,97 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,85 на акцию при выручке в $8,29 млрд.

Число подписчиков Netflix увеличилось в минувшем квартале на 5,9 млн. Консенсус-прогноз предполагал прирост всего на 1,82 млн.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале чистая прибыль будет находиться в районе $3,52 на акцию при выручке $8,52 млрд. Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $3,23 на акцию и $8,66 млрд соответственно.

Котировки Netflix на дополнительных торгах в среду рухнули на 8,3% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 62% (до $211 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq поднялся на 37,2%.

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