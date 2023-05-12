Ассоциация производителей пива России уточнила название

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая крупнейших игроков российского пивоваренного рынка - АB InBev Efes, "Балтика", "Объединенные пивоварни Хейнекен" - теперь называется "Ассоциация производителей пива, солода и напитков". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Обновленное название призвано более комплексно отражать стратегию развития организации, влияние ее членов на смежные рынки, агропромышленный комплекс и экономику в целом, отмечается в сообщении.

Как заявил через пресс-службу исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов, "это логичное и закономерное решение, учитывающее значение ассоциации для пивоваренной и смежных отраслей и вклад, который ее члены вносят в экономику страны".

"Так, члены АПП активно развивают собственные агропрограммы по выращиванию пивоваренного ячменя, полностью покрывая производственные нужды в нем, сотрудничают с локальными фермерскими хозяйствами и являются важными игроками агропромышленного сектора, - сказал он. - Продуктовая линейка компаний уже давно не ограничивается лишь одной пивоваренной продукцией. Для того, чтобы наилучшим образом удовлетворять запросы потребителей, члены АПП планомерно развивают продуктовые портфели, дополняя их безалкогольными, энергетическими и другими категориями напитков".

Среди задач ассоциации - обеспечение стабильной работы отрасли и создание благоприятных условий развития пивоваренной индустрии в России, защита интересов производителей пива и других напитков. Работа ассоциации также направлена на развитие сельскохозяйственной отрасли и сельскохозяйственных программ.

По данным Росалкогольрегулирования, пивоваренные предприятия России в 2022 году произвели 704,1 млн декалитров (дал) пива, что соответствует показателю 2021 года. В целом производство пива и пивных напитков составило 802,5 млн дал, что на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом производство пивных напитков увеличилось на 2,5%, до 98,4 млн дал.