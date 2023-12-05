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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Бывшая структура Heineken в РФ проводит ребрендинг

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" сменило название на "Объединенные пивоварни - холдинг", сообщил газете "Ведомости" президент компании Алексей Сагал.

В настоящий момент изменения по смене названия в ЕГРЮЛ не отображены.

Кроме того, по словам Сагала, компания изменила логотип – теперь вместо красной звезды появится изображение танков для пивоварения.

В августе нидерландская Heineken продала российские активы группе "Арнест" за символическую цену в 1 евро, при этом покупатель взял на себя обязательство по погашению долга в 100 млн евро.

По условиям сделки производство бренда Amstel в России должно быть прекращено в течение 6 месяцев, а никакие другие международные бренды в периметре группы больше не будут лицензироваться в РФ. Heineken, флагманский бренд концерна, перестал производиться в РФ еще в прошлом году.

При этом сохранятся действующие 3-летние лицензии на небольшие локальные бренды, которые необходимы для обеспечения непрерывности их деятельности и закрытия сделки.

Представитель ОПХ сообщил газете, что компания сохраняет за собой более 20 брендов, включая "Крушовице", "Бочкарев", "Мистер Лис", "Шихан", "Охота", "Жигулевское 1978".

ОПХ владеет семью пивоваренными заводами, входит в топ-3 российских производителей пива.

В 2022 году ее чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей против 878,9 млн рублей в 2021 году. Выручка увеличилась до 42 млрд рублей с 36,9 млрд рублей в 2021 году.

Объединенные пивоварни Хейнекен Объединенные пивоварни - холдинг
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