Квартальная чистая прибыль Petrobras упала на 14,4% из-за снижения цен на нефть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras получила 38,16 млрд бразильских реалов ($7,34 млрд) чистой прибыли, говорится в ее отчете. Это на 14,4% меньше, чем годом ранее и на 12% меньше прибыли за октябрь-декабрь 2022 года.

Petrobras свяхывает ухудшение финансовых показателей, в основном, со снижением цены Brent за отчетный период, что частично было скомпенсировано сокращением операционных расходов.

Выручка компании составила 139,07 млрд бразильских реалов ($26,77 млрд), что на 12,3% меньше, чем кварталом ранее, и на 1,8% уступает показателю января-марта 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 72,5 млрд реалов с 73,1 млрд реалов в четвертом квартале 2022 года.

Отмечается, что в отчетном периоде капитальные затраты составили $2,48 млрд, что на 40,4% выше, чем в первом квартале 2022 года, однако на 13,7% уступает четвертому кварталу 2022 года.

В январе-марте бразильская компания добывала 2,68 млн б.н.э. в сутки, что на 1,1% выше показателя предшествующего квартала.