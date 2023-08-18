Бразилия увеличит импорт нефтепродуктов из России в августе на 25%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В августе поставки российских продуктов нефтепереработки в Бразилию могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки, пишет Rio Times со ссылкой на оценки аналитической компании Kpler. Тогда Россия станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, обойдя США.

Бразилия начала наращивать закупки топлива в России в феврале 2023 года, после вступления в силу санкций Евросоюза, поскольку это привело к снижению цен, пишет Rio Times. До 2023 года Россия экспортировала в Бразилию менее 50 тысяч баррелей топлива в сутки.

Увеличившиеся поставки по сниженной цене являются "финансовым подарком" для Бразилии, правительство которой постоянно ищет способы сократить расходы на транспортное топливо, сказал ведущий аналитик Kpler Виктор Катона.