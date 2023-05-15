Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Падение промпроизводства в еврозоне в марте было максимальным с начала 2020 г.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в еврозоне в марте упал на 4,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Это максимальное сокращение показателя с начала 2020 года, когда в мире началось распространение COVID-19.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения всего на 2,5%. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали еще менее значительный спад - на 2%.

Относительно марта прошлого года промпроизводство уменьшилось на 1,4%, в то время как эксперты ожидали повышения на 0,9%.

Выпуск средств производства в марте рухнул на 15,4% в годовом выражении. Выпуск промежуточных товаров снизился на 1,8%, выработка электроэнергии - на 0,9%. При этом производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 2,8%.

Среди стран наиболее значительное падение промпроизводства было отмечено в Ирландии - на 26,3%. Кроме того, показатель снизился в Германии (-3,1%), во Франции (-1,1%), в Италии (-0,6%).

Между тем в Испании промпроизводство увеличилось на 1,4%.

Eurostat ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });