Промпроизводство в еврозоне в мае выросло на 0,2%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в еврозоне в мае повысился на 0,2% относительно апреля, сообщило статистическое управление Евросоюза (Eurostat).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,3%.

К маю 2022 года промпроизводство упало на 2,2% при ожидавшемся снижении на 1,2%.

В апреле промпроизводство в еврозоне выросло на 1% в помесячном выражении и повысилось на 0,2% в годовом.

Выпуск промежуточных товаров в еврозоне в мае увеличился на 1% относительно апреля, когда показатель подскочил на 14,7%. Выпуск средств производства повысился на 0,5% после снижения на 0,9%, производство товаров длительного пользования выросло также на 0,5% (в апреле показатель упал на 2,8%).