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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Казахстан, Россия и КНР предварительно определили маршрут будущего газопровода

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные регионы Казахстана в Китай, сообщил журналистам в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода", - добавил он.

В феврале 2023 года тогдашний глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что QazaqGaz совместно с "Газпромом" изучает вопрос разработки предТЭО для строительства международного газопровода Российская Федерация - Республика Казахстан - Китай. По его словам, предполагалось, что по территории Казахстана газопровод пройдет по следующим городам: Кустанай - Астана - Павлодар - Семипалатинск - Усть-Каменогорск.

QazaqGaz Болат Акчулаков Газпром Китай Минэнерго Алмасадам Саткалиев
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