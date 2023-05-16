Казахстан, Россия и КНР предварительно определили маршрут будущего газопровода

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные регионы Казахстана в Китай, сообщил журналистам в Астане министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода", - добавил он.

В феврале 2023 года тогдашний глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что QazaqGaz совместно с "Газпромом" изучает вопрос разработки предТЭО для строительства международного газопровода Российская Федерация - Республика Казахстан - Китай. По его словам, предполагалось, что по территории Казахстана газопровод пройдет по следующим городам: Кустанай - Астана - Павлодар - Семипалатинск - Усть-Каменогорск.