"Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила пресс-служба российской компании.

Документ был подписан на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. "Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия", - пишет российская компания.

Ранее сообщалось, что неделю назад Скляр встречался с заместителя председателя правительства РФ Александром Новаком.

В сообщении по итогам встречи пресс-служба правительства писала: "Роман Скляр подтвердил готовность казахстанской стороны и дальше развивать сотрудничество с Российской Федерацией во всех сферах энергетики. Особо отметил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве с Российской Федерацией в модернизации газотранспортной системы Казахстана, в газификации северных и восточных районов страны, в увеличении объемов транспортировки российских энергоносителей в третьи страны".

Как сообщалось, руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории России будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 млрд рублей.